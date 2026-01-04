Quando lo sci alpino oggi in tv | orari slalom Kranjska Gora startlist streaming Occhio al cambio di rete

Oggi in TV si svolge lo slalom di Kranjska Gora, con orari, startlist e possibilità di streaming. Attenzione al cambio di rete rispetto alle gare precedenti, per seguire con attenzione le discipline tecniche dello sci alpino. Dopo il gigante di ieri, il programma prosegue con un evento importante, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le competizioni in modo chiaro e senza interruzioni.

Non c’è nemmeno il tempo per analizzare i risultati maturati nel gigante di ieri che si torna subito in pista per completare un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. La Podkoren di Kranjska Gora ospita il sesto slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile: la prima manche inizierà alle 09:30, mentre la seconda partirà alle 12:15. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15 La domanda principale da porsi è: Mikaela Shiffrin suonerà la sesta sinfonia stagionale conservando e consolidando così il primato nella graduatoria di specialità oppure qualcuna delle rivali riuscirà a batterla e a porre così un freno ad un’egemonia fin qui incontrastata? Nello speciale post natalizio disputato sulla disastrata pista di Semmering l’elvetica Camille Rast ha costretto l’indomita fuoriclasse americana a tirare fuori gli artigli per riuscire a rimontare dopo la prima discesa e, alla fine, ha alzato bandiera bianca per un’inezia, solamente nove centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

