A che ora lo sci alpino oggi | startlist slalom Kranjska Gora tv streaming

Ecco le informazioni sull'orario dello slalom alpino a Kranjska Gora di oggi, con startlist, modalità di visione in TV e streaming. Dopo il gigante di ieri, il programma continua con un'altra prova delle discipline tecniche, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le competizioni in modo chiaro e preciso.

Non c’è nemmeno il tempo per analizzare i risultati maturati nel gigante di ieri che si torna subito in pista per completare un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. La Podkoren di Kranjska Gora ospita il sesto slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile: la prima manche inizierà alle 09:30, mentre la seconda partirà alle 12:15. La domanda principale da porsi è: Mikaela Shiffrin suonerà la sesta sinfonia stagionale conservando e consolidando così il primato nella graduatoria di specialità oppure qualcuna delle rivali riuscirà a batterla e a porre così un freno ad un’egemonia fin qui incontrastata? Nello speciale post natalizio disputato sulla disastrata pista di Semmering l’elvetica Camille Rast ha costretto l’indomita fuoriclasse americana a tirare fuori gli artigli per riuscire a rimontare dopo la prima discesa e, alla fine, ha alzato bandiera bianca per un’inezia, solamente nove centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

