Pronostico Lazio-Napoli trappola Olimpico per gli azzurri | zero gioie dal 2022

La sfida tra Lazio e Napoli, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si disputa domenica alle 12:30 all’Olimpico. Analizzeremo statistiche, formazioni e pronostici per offrire un quadro completo di una partita importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla recente tradizione e alle possibili insidie che i padroni di casa potrebbero rappresentare per gli azzurri.

Lazio-Napoli è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nella prima uscita del 2026 il Napoli fa visita alla Lazio del suo vecchio allenatore, Maurizio Sarri, con l’obiettivo di allungare la striscia vincente iniziata prima di Natale nella Final Four di Supercoppa Italiana andata in scena in Arabia Saudita. Dopo aver sollevato il primo trofeo stagionale, gli azzurri hanno salutato il 2025 battendo 2-0 la Cremonese, la grande sorpresa del girone d’andata: a decidere il match l’attaccante danese Hojlund, autore di una doppietta e sempre più determinante per la squadra campione d’Italia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Napoli, trappola Olimpico per gli azzurri: zero gioie dal 2022 Leggi anche: Pronostico Torino-Napoli, trend invertito: accadrà per la prima volta dal 2022 Leggi anche: Blitz Napoli all'Olimpico: gli azzurri agganciano il Milan in vetta alla classifica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pronostico Lazio-Napoli, trappola Olimpico per gli azzurri: zero gioie dal 2022; Contro la Cremonese la classica gara-trappola, di quelle che il Napoli soffriva con la “sindrome da capitone”; Pronostico Fiorentina-Cremonese: la Viola è di nuovo spalle al muro. Pronostico Lazio vs Napoli – 4 Gennaio 2026 - Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 del 4 Gennaio 2026 allo ... news-sports.it

Pronostico Lazio-Napoli, ecco cosa giocare nella sfida tra Sarri e Conte - Si tratta soltanto del terzo incontro in carriera tra i due allenatori, con il ... corrieredellosport.it

Lazio-Napoli pronostico e quote: la chicca sul match - Domenica 4 gennaio, alle ore 12:30, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Napoli di Antonio Conte in una sfida valida per il diciottesimo turno di Serie A. calciomercato.com

Il pronostico di Lazio-Napoli prima del big match di domenica all'Olimpico: partenopei favoriti e Lazio aggrappata agli ultimi precedenti. #SSLazio #ForzaLazio #AvantiLazio #LazioNapoli #lazionews x.com

Pronostico Udinese-Lazio: analisi e consigli Serie A 2025 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.