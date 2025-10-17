Torino-Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Napoli ha reagito alla sconfitta di San Siro con il Milan, primo k.o. in campionato degli azzurri, vincendo le due gare successive. In Champions League i campioni d’Italia in carica hanno avuto la meglio sui portoghesi dello Sporting centrando il primo successo nella manifestazione continentale. A distanza di qualche giorno invece si sono imposti sul Genoa al termine di una non semplice rimonta. Due partite per certi versi simili, che hanno in comune il risultato finale: 2-1 in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Napoli, trend invertito: accadrà per la prima volta dal 2022