PRIMA DI NOI | LA SERIE EVENTO DI RAI1 TRA SAGA FAMIGLIARE E AFFRESCO DELLA NAZIONE

“Prima di noi” è una serie in cinque puntate su Rai1, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. La narrazione si concentra su una saga familiare che attraversa momenti significativi della storia italiana, offrendo un affresco della nazione attraverso le vicende di una famiglia. La serie combina elementi di racconto personale e contesto storico, creando un ritratto intimo e allo stesso tempo collettivo.

Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera: la racconta la serie in cinque serate "Prima di noi", tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana, in onda da domenica 4 gennaio in prima serata su Rai1. IL CONTESTO "Prima di Noi" è una serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l'evoluzione della famiglia Sartori e dando voce a un Nord Italia inesplorato, affascinante e contraddittorio. Un racconto che ricostruisce un secolo che contiene tutto: la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio e soprattutto l'amore.

Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: quando inizia, quante puntate sono, cosa vedremo - Prima di noi è la nuova saga familiare di Rai 1: data di inizio, numero di puntate e anticipazioni sulla serie che attraversa il Novecento italiano. libero.it

Prima di noi , su Rai 1 la serie intergenerazione sulla famiglia Sartori: tra Novecento e sentimenti, è la storia di tutti noi - Prima di noi, su Rai 1 la fiction storica italiana che racconta il percorso di una famiglia attraverso oltre un secolo di storia del nostro Paese, dal Novecento fino agli anni più recenti ... vogue.it

PRIMA DI NOI (2026) | Promo tv della fiction Rai tratta dal romanzo di Giorgio Fontana

