Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera: la racconta la serie in cinque serate “Prima di noi”, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, in onda da domenica 4 gennaio in prima serata su Rai1. IL CONTESTO “Prima di Noi” è una serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori e dando voce a un Nord Italia inesplorato, affascinante e contraddittorio. Un racconto che ricostruisce un secolo che contiene tutto: la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio e soprattutto l’amore. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PRIMA DI NOI: LA SERIE EVENTO DI RAI1 TRA SAGA FAMIGLIARE E AFFRESCO DELLA NAZIONE

Leggi anche: NOI DEL RIONE SANITÀ: LA SERIE DI RAI1 TRA UN TERRIBILE DELITTO E LA VOGLIA DI RISCATTO

Leggi anche: "Prima di noi", in onda la nuova fiction Rai ambientata a Cimolais: la saga dei Sartori dai campi alle fabbriche

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: anticipazioni, quando inizia, quante puntate; L'Anno che Verrà, da Sal Da Vinci a Patty Pravo: ecco il super cast su Rai 1; Cimolais e le Dolomiti Friulane su Rai 1: quando una serie TV diventa racconto del territorio; A Domenica In con Mara Venier l'oroscopo 2026 di Paolo Fox.

Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: quando inizia, quante puntate sono, cosa vedremo - Prima di noi è la nuova saga familiare di Rai 1: data di inizio, numero di puntate e anticipazioni sulla serie che attraversa il Novecento italiano. libero.it