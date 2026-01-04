Prima di noi la saga che racconta un secolo d’Italia | trama contesto e cast della serie Rai

Prima di noi è una produzione Rai che narra un secolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia. La serie combina trama, contesto storico e personaggi, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti sociali e politici del Paese. Un racconto che si sviluppa come un romanzo di formazione collettivo, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un’Italia in evoluzione.

Una saga familiare che si intreccia con la Storia e diventa il romanzo di formazione di un’intera nazione. È questo il cuore di “Prima di noi”, la serie in cinque serate tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, in onda da domenica 4 gennaio in prima serata su Rai1. Il contesto. “Prima di noi” è un racconto che mescola memoria, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori e dando voce a un Nord Italia raramente raccontato sullo schermo. Un territorio affascinante e contraddittorio, attraversato da tensioni profonde, dove il passato pesa quanto il futuro. La serie ricostruisce un intero secolo di vita italiana, un periodo denso di colpa e vergogna, rabbia e desiderio di riscatto, frenesia e amore. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

