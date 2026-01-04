Prima di noi la saga che racconta un secolo d’Italia | trama contesto e cast della serie Rai
Prima di noi è una produzione Rai che narra un secolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia. La serie combina trama, contesto storico e personaggi, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti sociali e politici del Paese. Un racconto che si sviluppa come un romanzo di formazione collettivo, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un’Italia in evoluzione.
Una saga familiare che si intreccia con la Storia e diventa il romanzo di formazione di un’intera nazione. È questo il cuore di “Prima di noi”, la serie in cinque serate tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, in onda da domenica 4 gennaio in prima serata su Rai1. Il contesto. “Prima di noi” è un racconto che mescola memoria, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori e dando voce a un Nord Italia raramente raccontato sullo schermo. Un territorio affascinante e contraddittorio, attraversato da tensioni profonde, dove il passato pesa quanto il futuro. La serie ricostruisce un intero secolo di vita italiana, un periodo denso di colpa e vergogna, rabbia e desiderio di riscatto, frenesia e amore. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Noi del Rione Sanità, stasera in tv la prima puntata della serie: cast, trama e puntate su Rai 1
Leggi anche: Prima di noi: la nuova serie Rai che racconta 60 anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia
“Prima di noi”, in onda su Rai 1, è una storia vera? Che cosa c’è a monte della fiction; Prima di noi, in onda la nuova fiction Rai ambientata a Cimolais: la saga dei Sartori dai campi alle fabbriche; Prima di noi, la serie tv debutta domenica su Rai 1: trama, cast e anticipazioni; Prima di noi. Alle 21:30 in onda su Rai 1, domenica la prima fiction del 2026.
Spettacolo Luchetti racconta l'Italia con «Prima di noi» - Per Luchetti, «Prima di noi» si inserisce in un percorso coerente tra cinema e televisione: dopo l'uscita della serie, il regista è atteso su nuovi progetti tra grande schermo e serialità, confermando ... bluewin.ch
“Prima di noi”: anticipazioni sulla nuova serie di Rai 1 che racconta l’Italia del Novecento - Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, va in onda su Rai1 la prima puntata di “Prima di noi“, la serie in cinque serate di Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella tratta dall’omonimo romanzo ... msn.com
"Prima di Noi", una saga familiare racconta il Novecento italiano - Una saga famigliare, che attraversa la storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera: la racconta la serie in cinque serate "Prima di noi" di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia ... ansa.it
Si sta muovendo. Abbiamo molti script pronti, ed è la prima priorità". Con queste parole, Mike Flanagan ha aggiornato i fan sulla serie televisiva ispirata alla saga di Stephen King, La Torre Nera. In un’intervista concessa a Empire, il regista ha spiegato che il pr - facebook.com facebook
Abbiamo visto in anteprima #Primadinoi la prima serie #Rai del nuovo anno, da stasera su @RaiUno e videoincontrato il cast @Wildsidesrl x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.