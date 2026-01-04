Debutta questa sera su Rai 1 Se fossi te: ecco cosa succede nella prima puntata, chi sono i protagonisti del cast e quante serate prevede lalnuova fiction tratta dal romanzo di Giorgio Fontana. Stasera, 4 gennaio, su Rai 1, e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, debutta Prima di noi, l'attesa saga familiare tratta dal romanzo storico di Giorgio Fontana. Diretta da Daniele Luchetti, la serie ci trasporta nel 1917, seguendo le vicissitudini della famiglia Sartori attraverso sessant'anni di storia italiana. Tutto ha inizio con il segreto inconfessabile di Maurizio, un soldato in fuga dopo Caporetto, il cui destino si intreccerà indissolubilmente a quello di Nadia, dando vita a un'epopea emozionante tra amore, colpe e riscatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Prima di noi da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta

Leggi anche: Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione

Leggi anche: L’altro ispettore da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la serie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Se fossi te da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 28 dicembre; Stasera in tv Laura Chiatti e Marco Bocci per la prima volta colleghi di set; Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: anticipazioni, quando inizia, quante puntate.

Prima di noi da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta - Debutta questa sera su Rai 1 Se fossi te: ecco cosa succede nella prima puntata, chi sono i protagonisti del cast e quante serate prevede lalnuova fiction tratta dal romanzo di Giorgio Fontana. movieplayer.it