Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1 | trama cast da quante puntate è composta la terza stagione
Attesa finita per i fan de Il Commissario Ricciardi: la terza stagione debutta stasera in prima serata su Rai 1, la serie torna con nuovi misteri e casi irrisolti per il protagonista, chiamato ancora una volta ad affrontare gli spiriti e le passioni della Napoli degli anni '30 A due anni di distanza dalla stagione precedente, stasera su Rai 1, alle 21:30 al termine di Affari Tuoi, arriva Il commissario Ricciardi 3, ovvero gli attesissimi nuovi episodi della serie con Lino Guanciale. Personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, il Barone di Malomonte ci ripoterà nella Napoli degli anni '30, in pieno ventennio fascista, tra segreti familiari e misteri impossibili da risolvere per chiunque altro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Un sorriso purissimo, pienamente sincero" Lino Guanciale e il "suo" Commissario. Da questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la terza stagione de IL COMMISSARIO RICCIARDI. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 #ilcommissarioricciardi3 #rai1 #linoguanciale #m - facebook.com Vai su Facebook
“Il Commissario Ricciardi”: su Rai1 la terza stagione, con Lino Guanciale e Maria Vera Ratti illibraio.it/news/serie-tv/… @Einaudieditore @RaiUno - X Vai su X
Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione - Attesa finita per i fan de Il Commissario Ricciardi: la terza stagione debutta stasera in prima serata su Rai 1, la serie torna con nuovi misteri e casi irrisolti per il protagonista, chiamato ancora ... Segnala movieplayer.it
Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce - Dal 10 novembre su Rai 1, Lino Guanciale torna nei panni del tormentato commissario napoletano tra nuovi delitti, passioni proibite e ombre del passato. libero.it scrive
"Il Commissario Ricciardi 3" in onda oggi 10 novembre su Rai 1: trama e anticipazioni - Oggi su Rai1 parte la terza stagione de "Il Commissario Ricciardi": scopriamo la trama del primo episodio tra mistero e un omicidio. Riporta alfemminile.com