Attesa finita per i fan de Il Commissario Ricciardi: la terza stagione debutta stasera in prima serata su Rai 1, la serie torna con nuovi misteri e casi irrisolti per il protagonista, chiamato ancora una volta ad affrontare gli spiriti e le passioni della Napoli degli anni '30 A due anni di distanza dalla stagione precedente, stasera su Rai 1, alle 21:30 al termine di Affari Tuoi, arriva Il commissario Ricciardi 3, ovvero gli attesissimi nuovi episodi della serie con Lino Guanciale. Personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, il Barone di Malomonte ci ripoterà nella Napoli degli anni '30, in pieno ventennio fascista, tra segreti familiari e misteri impossibili da risolvere per chiunque altro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione