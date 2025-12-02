L’altro ispettore da stasera su Rai 1 | trama cast da quante puntate è composta la serie

Inizia stasera la nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo che porta in prima serata un tema delicato e scottante come la sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro in prima serata su Rai 1.possibile? Ebbene si, non è un sogno: da stasera comincia L'altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo e Cesare Bocci che trasforma un tema delicato e molto sentito in tutto il Paese in un racconto avvincente e profondamente umano. La regia di Paola Randi e l'ispirazione ai romanzi di Pasquale Sgrò danno vita a una serie tv diversa dal solito, lontana dai classici polizieschi. Protagonista è un ispettore del lavoro che indaga tra cantieri e fabbriche alla ricerca non solo di responsabilità, ma anche di ascolto e consapevolezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

