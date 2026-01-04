Posticipo Serie A Inter-Bologna 3-1

L'Inter ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva battendo il Bologna 3-1 al 'Meazza'. Dopo un primo tempo difficile, con diverse occasioni create ma senza reti, Zielinski ha sbloccato il risultato al 39' con un preciso tiro dal limite. La partita ha visto il Bologna impegnato in difesa, ma l'Inter ha saputo mantenere il vantaggio e chiudere la partita con altri due gol nel secondo tempo.

22.45 Quinta vittoria di fila dell'Inter che al 'Meazza' batte 3-1 il Bologna. Primo tempo 'complicato' per l'Inter che crea tantissimo (Ravaglia para tutto), ma rischia di andare sotto per la capocciata di Odgaard fuori di un nulla Poi, prima del riposo, il sinistro dal limite di Zielinski vale l'1-0 (39'). Nella ripresa immediato il raddoppio di Lautaro di testa (48'). L'argentino si divora il tris colpendo la traversa da due passi e con un pallonetto, facile preda del portiere. Thuram firma il 3-0 (74'), Castro il definitivo 1-3 (83'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Posticipo Serie A, Bologna-Juventus 0-1 Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna travolge Treviso nel posticipo di Serie A e risponde a Brescia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla (in tv e streaming), arbitro e classifica Serie A; Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A: Inter-Bologna 3-1 - Inter domina il primo tempo sotto il profilo del possesso e crea buoni presupposti con Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Bastoni ma rischi ... ansa.it

Serie A: l'Inter batte il Bologna e torna in testa alla classifica - 1 il Bologna a San Siro nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A, rispondendo ai successi di Milan e Napoli, e torna in testa alla classifica con ... torinogranata.it

Serie A, l'Inter batte il Bologna 3-1 e torna in vetta - I nerazzurri battono gli uomini di Italiano a San Siro: reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram. ilromanista.eu

Full Penalty Shootout With NO COMMENTARY | Bologna-Inter | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Mario Fucili. . IN CAMPO ALLO STADIO "RENATO CURI" DI PERUGIA POSTICIPO DELLA SERIE C EMOZIONI VERE DENTRO IL CAMPO - facebook.com facebook

Tutto facile per la Roma nel posticipo di Serie A: 3-1 al Genoa, pratica archiviata già nel primo tempo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.