Basket la Virtus Bologna travolge Treviso nel posticipo di Serie A e risponde a Brescia
La Virtus Olidata Bologna rispetta il pronostico della vigilia e batte in trasferta la Nutribullet Treviso nel posticipo che ha chiuso l’ottava giornata di regular season della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri si sono imposti al PalaVerde per 101-79, centrando il quinto successo consecutivo in campionato e restando in vetta alla classifica. Le Vu Nere condividono il primo posto con Brescia a quota 14 punti (bilancio di 7 vittorie ed una sconfitta) precedendo la coppia composta da Venezia e Tortona (6-2), mentre la top8 provvisoria è completata da Trapani (7-1, ma con 4 punti di penalità), Olimpia Milano (5-3), Cremona (5-3) e Trieste (4-4). 🔗 Leggi su Oasport.it
Nutribullet Treviso Basket Virtus Bologna 20:00 Palaverde
