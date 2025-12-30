Polizia penitenziaria al via la sperimentazione dello spray urticante

Il Corpo di Polizia Penitenziaria ha avviato una fase di sperimentazione per l’utilizzo dello spray al peperoncino. Questa misura mira a migliorare le capacità di autodifesa degli agenti e garantire una maggiore sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. La sperimentazione, che coinvolge specifici protocolli, si inserisce in un contesto di aggiornamento delle procedure operative, nell’ottica di un intervento più efficace e responsabile.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria avvia la sperimentazione dello spray al peperoncino come strumento di dissuasione e autodifesa. La misura, autorizzata con un provvedimento del 22 dicembre scorso dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Stefano Di Michele, avrà una durata.

Spray al peperoncino in dotazione alla polizia penitenziaria: la novità arriva anche nelle carceri napoletane - Il leader del Sappe avanza anche una proposta ulteriore: "Si potrebbe valutare l'utilizzo di strumenti come il Flash Ball o il BolaWrap"

Polizia penitenziaria, si sperimenta lo spray al peperoncino nelle carceri - Al via la sperimentazione, per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, del nuovo strumento di dissuasione ed autodifesa a base di Oleoresin Capsicum, conosciuto anche come spray

