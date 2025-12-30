Polizia penitenziaria al via la sperimentazione dello spray urticante | Strumento di dissuasione e difesa

È iniziata la sperimentazione dello spray urticante per il personale della Polizia Penitenziaria. Questo nuovo strumento, a base di Oleoresin Capsicum, mira a offrire un mezzo di dissuasione e autodifesa efficace in situazioni di emergenza. La misura si inserisce in un contesto di aggiornamento delle pratiche di sicurezza e tutela dei operatori penitenziari.

Al via la sperimentazione, per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, del nuovo strumento di dissuasione ed autodifesa a base di Oleoresin Capsicum, conosciuto anche come spray al peperoncino. Lo prevede un provvedimento del 22 dicembre 2025, a firma del Capo del DAP Stefano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Polizia penitenziaria, al via la sperimentazione dello spray urticante: «Strumento di dissuasione e difesa» Leggi anche: Polizia penitenziaria, al via la sperimentazione dello spray urticante Leggi anche: Spray al peperoncino in dotazione alla polizia penitenziaria: la novità arriva anche nelle carceri napoletane Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Spray urticante alla Polizia Penitenziaria: parte la sperimentazione come strumento di difesa. Con dieci anni di ritardo avviata la sperimentazione dello spray urticante anche per la Polizia Penitenziaria - Con dieci anni di ritardo avviata la sperimentazione dello spray urticante anche per la Polizia Penitenziaria A quindici anni ... poliziapenitenziaria.it

Polizia penitenziaria, al via la sperimentazione dello spray al peperoncino - Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria autorizza l’uso temporaneo di uno strumento di autodifesa non letale per gli agenti in servizio ... lavocedigenova.it

Polizia penitenziaria, al via la sperimentazione dello spray urticante: «Strumento di dissuasione e difesa» - Il sindacato: ««Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, si ricorre al dispositivo che nebulizza capsaicina per fronteggiare un’azione violenta, una minaccia o una resi ... msn.com

186* corso Polizia Penitenziaria - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.