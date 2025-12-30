Polizia penitenziaria al via la sperimentazione dello spray urticante | Strumento di dissuasione e difesa

È iniziata la sperimentazione dello spray urticante per il personale della Polizia Penitenziaria. Questo nuovo strumento, a base di Oleoresin Capsicum, mira a offrire un mezzo di dissuasione e autodifesa efficace in situazioni di emergenza. La misura si inserisce in un contesto di aggiornamento delle pratiche di sicurezza e tutela dei operatori penitenziari.

Al via la sperimentazione, per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, del nuovo strumento di dissuasione ed autodifesa a base di Oleoresin Capsicum, conosciuto anche come spray al peperoncino. Lo prevede un provvedimento del 22 dicembre 2025, a firma del Capo del DAP Stefano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

