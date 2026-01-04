Pm fontane pirotecniche causa incendio
Nella serata di oggi, alle 20.35, le indagini hanno confermato che l'incendio è stato causato dall'uso di fontane pirotecniche. Le autorità stanno ancora analizzando i dettagli dell'incidente per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità. È importante rispettare le norme di sicurezza durante l'uso di dispositivi pirotecnici per prevenire simili episodi in futuro.
20.35 "In base allo stato attuale delle indagini,l'incendio è stato originato dall' utilizzo di 'fontane'. Si tratta di dispositivi non metallici contenenti una composizione pirotecnica che produce scintille e fiamme. Sono progettati per essere posizionati a terra, fissati al terreno o a un supporto,oppure in mano. L'incendio si è propagato rapidamente, generando una grande quantità di fumo e calore intenso".Così Procura del Canton Vallese in una nota su incendio CransMontana. "Non ci sono i termini per arrestare i gestori".No pericolo di fuga.
