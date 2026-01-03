Le immagini scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez, pubblicate dal «Daily Mail», ricostruiscono con chiarezza l’origine dell’incendio a Crans-Montana. Le fotografie mostrano come le candele pirotecniche poste sulle bottiglie di champagne abbiano innescato il fuoco. Questa sequenza fornisce elementi utili per comprendere le cause dell’incidente e approfondire le indagini in corso sulla vicenda.

La sequenza di fotografie (pubblicate dal «Daily Mail») scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez, nitidissime, mostra come si è innescato l’incendio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Crans-Montana, la pista più probabile per chi indaga: l’incendio partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie di champagne

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la conferma delle autorità svizzere: «Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie»

Leggi anche: Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi e 13 ricoverati - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- leggo.it