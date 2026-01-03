Crans-Montana la pista più probabile per chi indaga | l’incendio partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie di champagne
Le immagini scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez, pubblicate dal «Daily Mail», ricostruiscono con chiarezza l’origine dell’incendio a Crans-Montana. Le fotografie mostrano come le candele pirotecniche poste sulle bottiglie di champagne abbiano innescato il fuoco. Questa sequenza fornisce elementi utili per comprendere le cause dell’incidente e approfondire le indagini in corso sulla vicenda.
