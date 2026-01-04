Pisa Antiqua torna il 10 e 11 gennaio 2026, offrendo un'occasione per scoprire oggetti d'antiquariato e prodotti artigianali. L'evento si svolge come di consueto in piazza dei Cavalieri e in via S. Antonio, durante il secondo fine settimana di ogni mese. Un appuntamento dedicato a chi desidera esplorare il patrimonio culturale e l’artigianato locale in un contesto tranquillo e accessibile.

Ritorna il 10 e 11 gennaio 2026 , appuntamento fisso del secondo fine settimana di ogni mese con l'antiquariato in piazza dei Cavalieri, l'artigianato in via S. Maria e via Corsica passando per piazza Garibaldi con arti e mestieri e artisti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Pisa Antiqua

Leggi anche: Antiqua Pisa

Leggi anche: Pisa Antiqua

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pisa Antiqua 10-11 gennaio 2026; Pisa Antiqua.

Mobilità: provvedimenti al traffico per 'Verde Pisa' e 'Antiqua' - Per permettere il regolare svolgimento di Verde Pisa e Antiqua in programma in concomitanza con le festività pasquali la Polizia municipale ha disposto una serie di modifiche al traffico e alla sosta. pisatoday.it

Domenica 6 marzo torna Antiqua a San Giuliano Terme - Organizzata dall'associazione Pro Loco di San Giuliano Terme con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, Antiqua si svolgerà dalle 9 alle 18 San Giuliano Terme (Pisa), 3 marzo 2022 - lanazione.it

Il 5 dicembre torna Antiqua a San Giuliano Terme - Organizzata dall'associazione Pro Loco di San Giuliano Terme in collaborazione con Bagni Crea e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, ... lanazione.it

Domani domenica 4/01/2026 saremo col nostro banchetto e molte novità e cose belle ad ANTIQUA di San Giuliano dalle ore 9 alle ore 17. Vi aspettiamo!!! - facebook.com facebook