Antiqua Pisa

Antiqua Pisa torna nel centro storico il 13 e 14 dicembre, offrendo un'opportunità unica di shopping natalizio. Le bancarelle di antiquariato in piazza dei Cavalieri e gli espositori di artigianato in via Santa Maria e via Corsica trasformeranno la città in un vivace mercato, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente in vista del Natale.

