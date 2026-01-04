Pisa Antiqua

Pisa Antiqua si rinnova il 10 e 11 gennaio 2026, offrendo un mercato di antiquariato e artigianato nel centro storico di Pisa. L’evento si svolge ogni secondo fine settimana del mese, con bancarelle in piazza dei Cavalieri e via S. Antonio. Un’occasione per scoprire oggetti d’epoca e prodotti artigianali, in un contesto che valorizza il patrimonio locale e promuove l’artigianato tradizionale.

Ritorna il 10 e 11 gennaio 2026 , appuntamento fisso del secondo fine settimana di ogni mese con l'antiquariato in piazza dei Cavalieri, l'artigianato in via S. Maria e via Corsica passando per piazza Garibaldi con arti e mestieri e artisti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pisa Antiqua

