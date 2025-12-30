Vino senza alcol c' è il via libera per produrlo anche in Italia

Il governo italiano ha confermato la possibilità di produrre vino senza alcol nel paese, dopo un confronto durato oltre un anno. Questa decisione apre nuove opportunità per il settore vinicolo, consentendo la produzione di bevande analyze e di qualità, rispettando le normative vigenti. La scelta rappresenta un passo importante per il mercato e per i consumatori interessati a alternative a basso contenuto alcolico.

Dopo un lungo confronto durato oltre un anno, il governo ha messo un punto fermo sulla produzione di vino dealcolato in Italia. Con un decreto interministeriale firmato dal ministero dell'Economia e da quello dell'Agricoltura, viene finalmente definito un quadro normativo chiaro che regola.

