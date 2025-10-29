Paura nella notte le fiamme devastano due auto in un cortile condominiale foto
Notte di paura a Ceprano, dove un violento incendio è divampato in un cortile condominiale, distruggendo completamente due veicoli. L'allarme è scattato intorno alle ore 04:00 del mattino in Via Padre Domenico Passionista, interrompendo bruscamente il sonno dei residenti.Due veicoli totalmente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
