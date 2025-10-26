Due veicoli a fuoco in un’ora | in fiamme un furgone a Gpl e un’auto notte di paura nel Lodigiano

Salerano sul Lambro (Lodi), 26 ottobre 2025- Due mezzi incendiati in un'ora nel Lodigiano, traffico bloccato. È successo a Salerano sul Lambro nella prima serata di sabato 25 ottobre 2025, lungo la provinciale 107 e a Castiglione D'Adda, poco dopo, in via Novasco. Nel primo caso i vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autobotte dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. Il veicolo era alimentato a Gpl e ha preso fuoco rapidamente, finendo carbonizzato, con grandi danni. Le operazioni di soccorso hanno provocato disagi alla circolazione stradale e la nuvola di fumo prodotta dalla combustione è stata avvertita a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

