Palio del Groppello | è di Saottini il miglior vino della stagione

Il Palio del Groppello, in programma dal 1970, è un evento importante per gli appassionati di vino della zona gardesana. Ogni anno, si celebra il miglior vino della stagione, prodotto esclusivamente da uve groppello in purezza. Un appuntamento che rappresenta un’occasione per conoscere e apprezzare le caratteristiche di questa tradizione enologica locale.

Per gli appassionati è un appuntamento imprescindibile: il Palio del Groppello dal 1970 senza sosta celebra il miglior vino della stagione gardesana, purché sia da uve groppello in purezza. In labore fructus et in triclinio laetitia: è questo il motto della Confraternita del Groppello, che da.

Groppello e Valtènesi: trionfo del vino autoctono al Palio - Il 56° Palio del Groppello si è svolto presso l'azienda agricola Saottini di Lonato del Garda, dove il vino autoctono della Valtènesi, il Groppello in purezza, ha trionfato sugli altri due finalisti, ... gardanotizie.it

Volata finale per il miglior Groppello: le cantine della Valtenesi alla sfida del Palio - In labore fructus et in triclinio laetitia: fumata bianca alla Cascina San Zago di Salò per la selezione del Palio del Groppello, la festa che celebra il vitigno per antonomasia della Valtenesi. bresciatoday.it

