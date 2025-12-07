Inter Como miglior partita della stagione nerazzurra per Tuttosport E in vista del Liverpool…

Inter News 24 Inter Como, per Tuttosport questa è stata la miglior partita della stagione nerazzurra. E in vista del match con il Liverpool.. La miglior Inter della stagione ha spazzato via il Como con un netto 4-0, regalandosi una notte in testa alla classifica e mettendo pressione su Napoli e Milan, impegnate rispettivamente contro Juventus e Torino. L’analisi di Tuttosport evidenzia una prova di grande intensità da parte dei nerazzurri, che hanno giocato a ritmi elevati per circa 75 minuti, superando un breve momento di difficoltà all’inizio della ripresa. L’allenatore Cristian Chivu ha vinto nettamente la sfida personale con il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, lasciandogli il possesso palla ma dominando in aggressività e riaggressione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, miglior partita della stagione nerazzurra per Tuttosport. E in vista del Liverpool…

