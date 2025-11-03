Ordine sicuro | Alla lunga il miglior Milan della stagione Leao eversore della serata

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato per 'Il Giornale' la partita tra Milan e Roma. Ecco il suo parere su Leao nell'estratto del suo lungo pezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ordine sicuro alla lunga il miglior milan della stagione leao eversore della serata

© Pianetamilan.it - Ordine sicuro: “Alla lunga il miglior Milan della stagione. Leao eversore della serata”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina” - Il giornalista Franco Ordine, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato Sono rimasto molto sorpreso da questo inizio della Fiorentina: primo perché Pioli lo vedevo come una garanzia, secondo perché le ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ordine Sicuro Lunga Miglior