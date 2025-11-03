Capello pronostica | Per me la classifica rimarrà così ma attenzione al Como! L’Inter quella che mi impressiona di più ma oggi mi è parsa quella dell’anno scorso Vi spiego perché

Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha voluto dire la sua sull’Inter e sulle altre squadre in lotta per lo scudetto. Certamente, ecco la riscrittura del testo seguendo le tue direttive. Capello avverte l’Inter: “Resta la mia favorita, ma a Verona ho visto i difetti dell’anno scorso”. L’ex tecnico elogia il potenziale nerazzurro ma critica duramente la prestazione contro l’Hellas, definendola lenta e priva di rabbia agonistica dopo il vantaggio.. L’ex allenatore Fabio Capello, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato la sofferta vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, inquadrandola in una lotta Scudetto che si preannuncia molto equilibrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello pronostica: «Per me la classifica rimarrà così, ma attenzione al Como! L’Inter quella che mi impressiona di più, ma oggi mi è parsa quella dell’anno scorso. Vi spiego perché»

