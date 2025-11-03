Capello pronostica | Per me la classifica rimarrà così ma attenzione al Como! L’Inter quella che mi impressiona di più ma oggi mi è parsa quella dell’anno scorso Vi spiego perché

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha voluto dire la sua sull’Inter e sulle altre squadre in lotta per lo scudetto. Certamente, ecco la riscrittura del testo seguendo le tue direttive. Capello avverte l’Inter: “Resta la mia favorita, ma a Verona ho visto i difetti dellanno scorso”. L’ex tecnico elogia il potenziale nerazzurro ma critica duramente la prestazione contro l’Hellas, definendola lenta e priva di rabbia agonistica dopo il vantaggio.. L’ex allenatore Fabio Capello, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato la sofferta vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, inquadrandola in una lotta Scudetto che si preannuncia molto equilibrata. 🔗 Leggi su Internews24.com

capello pronostica per me la classifica rimarr224 cos236 ma attenzione al como l8217inter quella che mi impressiona di pi249 ma oggi mi 232 parsa quella dell8217anno scorso vi spiego perch233

© Internews24.com - Capello pronostica: «Per me la classifica rimarrà così, ma attenzione al Como! L’Inter quella che mi impressiona di più, ma oggi mi è parsa quella dell’anno scorso. Vi spiego perché»

Contenuti che potrebbero interessarti

Capello e le parole a sorpresa su Gasperini a Roma: "Fino a che era all'Atalanta..." - Il mister dei mister Fabio Capello, colui che ha allenato i più grandi caciatori (da Baggio a Ronaldo, Francesco Totti e Ibrahimovic) e i club più importanti di tutto il calcio internazionale (dalla ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Capello Pronostica Classifica Rimarr224