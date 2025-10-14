Clean sheet, ovvero una partita in cui la squadra non subisce reti, questo sconosciuto. In 8 partite delle 9 disputate i rossoverdi hanno preso gol. Non è un bel dato, soprattutto se le ambizioni devono essere al massimo livello. Va comunque sottolineato che i rischi complessivi non hanno quasi mai superato il lecito. Gli avversari hanno segnato approfittando delle poche vere distrazioni della Ternana, la quale soltanto una volta ha subìto più di un gol (due contro l’Ascoli, seconda giornata di campionato, con le incognite che ancora dominavano a ogni livello e con una rosa da definire). Hanno inoltre inciso gli infortuni, anche in contemporanea, di Capuano, Loiacono e Maestrelli, a cui si aggiunge che Meccariello ha dovuto ritrovare la migliore condizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, otto gol subiti in nove partite. E serve maggiore “spinta“ dal centrocampo