Operazione Determinazione Assoluta | ecco i 46 secondi del blitz lampo della Delta Force nella roccaforte di Maduro Cattura e caduta di un regime
L'operazione “Determinazione Assoluta” ha visto la Delta Force intervenire in modo rapido e preciso nella roccaforte di Maduro, completando la missione in soli 46 secondi. Questo blitz ha portato alla cattura e alla fine del regime, segnando un momento cruciale nella storia politica del Venezuela. Un intervento che dimostra l’efficacia di operazioni militari rapide e mirate in situazioni di crisi.
Operazione “Determinazione Assoluta”: e in soli quarantasei secondi, il destino del Venezuela è cambiato radicalmente. Con un raid lampo coordinato direttamente da Mar-a-Lago, gli Stati Uniti hanno posto fine all’era di Nicolás Maduro, catturando il leader chavista nella sua “residenza-fortezza” a Caracas. Il blitz, come ha rivendicato orgogliosamente Donald Trump, rappresenta la più imponente dimostrazione di potenza militare americana dalla Seconda guerra mondiale a oggi. «Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, è stato catturato e portato fuori dal Paese», ha annunciato Trump ieri mattina presto, confermando dai social l’attacco «su larga scala». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Così Maduro è stato catturato: l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | La Cina agli Usa: «Rilasciatelo immediatamente»
Leggi anche: La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una copia della casa come ‘palestra’
Maduro: Determinazione assoluta per la sua cattura; Dettagli dell'operazione per arrestare Maduro chiamata Determinazione Assoluta - Gli americani sapevano dove andava, cosa mangiava, cosa indossava.
Operazione Absolute Resolve, i dettagli della cattura di Maduro - è arrivato l'ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: 'Good luck and Godspeed', buona fortuna e che Dio vi accompagni. msn.com
Velocità, talento e una determinazione senza limiti Buon compleanno Michael Schumacher, leggenda assoluta della Formula 1 e simbolo di eccellenza sportiva. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.