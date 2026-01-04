Operazione Determinazione Assoluta | ecco i 46 secondi del blitz lampo della Delta Force nella roccaforte di Maduro Cattura e caduta di un regime

L'operazione “Determinazione Assoluta” ha visto la Delta Force intervenire in modo rapido e preciso nella roccaforte di Maduro, completando la missione in soli 46 secondi. Questo blitz ha portato alla cattura e alla fine del regime, segnando un momento cruciale nella storia politica del Venezuela. Un intervento che dimostra l’efficacia di operazioni militari rapide e mirate in situazioni di crisi.

