Così Maduro è stato catturato | l'irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | La Cina agli Usa | Rilasciatelo immediatamente

Alle 4.46 ora italiana, le forze statunitensi hanno eseguito un'operazione rapida e precisa, catturando Maduro e portandolo su una nave militare. In meno di cinque ore, 150 velivoli tra droni, elicotteri e bombardieri sono stati impiegati per l’intervento. La comunità internazionale segue con attenzione la vicenda, mentre la Cina chiede il rilascio immediato del leader catturato.

L'ora X è scattata alle 4.46, ora italiana: meno di 5 ore dopo Maduro era su una nave militare Usa. In azione 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. E la Delta Force nella fortezza di Fuerte Tiuna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Così Maduro è stato catturato: l'irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | La Cina agli Usa: «Rilasciatelo immediatamente»

Così Maduro è stato catturato | l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | Trump | Guideremo il Venezuela fino alla transizione.

