Alle 4.46 ora italiana, le forze statunitensi hanno eseguito un'operazione rapida e precisa, catturando Maduro e portandolo su una nave militare. In meno di cinque ore, 150 velivoli tra droni, elicotteri e bombardieri sono stati impiegati per l’intervento. La comunità internazionale segue con attenzione la vicenda, mentre la Cina chiede il rilascio immediato del leader catturato.
Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato il Venezuela e hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro. Con una clamorosa operazione, la notte scorsa, i militari statunitensi hanno realizzato il blitz, ordinat - facebook.com facebook
Il regime di #Maduro in #Venezuela è stato sanguinario, questo non rende legittimo attacco di #Trump e degli #USA. La violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite non è mai una soluzione: il diritto del più forte non è diritto facebo x.com
