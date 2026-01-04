Così Maduro è stato catturato | l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | La Cina agli Usa | Rilasciatelo immediatamente

Alle 4.46 ora italiana, le forze statunitensi hanno eseguito un'operazione rapida e precisa, catturando Maduro e portandolo su una nave militare. In meno di cinque ore, 150 velivoli tra droni, elicotteri e bombardieri sono stati impiegati per l’intervento. La comunità internazionale segue con attenzione la vicenda, mentre la Cina chiede il rilascio immediato del leader catturato.

