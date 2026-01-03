La cattura di Maduro e moglie show perfetto della Delta Force La spia a Caracas e una copia della casa come ‘palestra’

Il 3 gennaio 2026, le forze speciali statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro e sua moglie a Caracas. L’operazione, condotta dalla Delta Force, ha incluso una ricostruzione fedele della casa, utilizzata come palestra, in un’azione accurata e pianificata. Questa operazione rappresenta un episodio significativo nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando l’efficacia delle operazioni di intelligence e delle forze speciali.

Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura ... tg24.sky.it

Trump: «Maduro e la moglie su una nave diretta a New York» - Parlando con Fox News, Trump ha rivelato alcuni dettagli sull’operazione che ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores. corrieredellacalabria.it

Cuffie sulle orecchie, maschera sugli occhi e manette ai polsi: così appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. A pubblicarla è stato il presidente Donald Trump su Truth. Maduro indossa una tuta grigia e fatica visibilmente a tenere in mano una bot x.com

++ Donald Trump pubblica il primo scatto di Maduro dopo la cattura, la conferenza stampa in diretta ++ #Mondo - facebook.com facebook

