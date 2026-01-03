La cattura di Maduro e moglie show perfetto della Delta Force La spia a Caracas e una copia della casa come ‘palestra’
Il 3 gennaio 2026, le forze speciali statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro e sua moglie a Caracas. L’operazione, condotta dalla Delta Force, ha incluso una ricostruzione fedele della casa, utilizzata come palestra, in un’azione accurata e pianificata. Questa operazione rappresenta un episodio significativo nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando l’efficacia delle operazioni di intelligence e delle forze speciali.
Caracas, 3 gennaio 2026 – In un’operazione piuttosto anticipata nelle scorse settimane, sebbene non in questi termini, le forze speciali statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores. L’operazione, condotta nel cuore della notte dalla Delta Force, ha portato al prelevamento della coppia presidenziale direttamente dalla loro camera da letto in quella che Donald Trump ha descritto come una "fortezza" altamente protetta. Le immagini delle ultime ore di Maduro prima della cattura Il ruolo della spia infiltrata a Caracas. L’azione non è stata un colpo di mano improvvisato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump posta la prima foto di Maduro ammanettato dopo la cattura: «Lui e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, io no. Vedremo se Machado può governare». La Nobel: «È arrivata l'ora della libertà» | Mistero sulla vice
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa.
Maduro, la prima foto in manette dopo la cattura (postata da Trump su Truth): la tuta della Nike, le cuffie isolanti e la benda sugli occhi - È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. msn.com
Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura ... tg24.sky.it
Trump: «Maduro e la moglie su una nave diretta a New York» - Parlando con Fox News, Trump ha rivelato alcuni dettagli sull’operazione che ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores. corrieredellacalabria.it
Cuffie sulle orecchie, maschera sugli occhi e manette ai polsi: così appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. A pubblicarla è stato il presidente Donald Trump su Truth. Maduro indossa una tuta grigia e fatica visibilmente a tenere in mano una bot x.com
++ Donald Trump pubblica il primo scatto di Maduro dopo la cattura, la conferenza stampa in diretta ++ #Mondo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.