No Other Choice una tragicommedia nera e grottesca sulla violenza etica

“No Other Choice” è una tragicommedia nera diretta da Park Chan-wook, che esplora con tono grottesco e riflessivo il tema della violenza etica. La pellicola, prodotta in Corea del Sud e della durata di 139 minuti, invita a una riflessione profonda sulle scelte morali e le conseguenze delle azioni umane, attraverso un approccio sobrio e articolato che combina elementi di dramma e satira.

Titolo: No Other Choice – Non c’è altra scelta Titolo original e: No Other Choice Regia: Park Chan-wook Paese di produzione anno durata: Corea del Sud 2025 139 min. Sceneggiatura: Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Jahye Lee, Don McKellar Fotografia: Woo-hyung Kim Montaggio: Ho-bin Kim, Sang-Bum Kim Suono: Cho Young-wuk Cast: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Sung-Min Lee, Cha Seung-won, Yeom Hye-ran, Yoo Yeon-Seok, Oh Dal-Su Produzione: CJ ENM Co., CJ Entertainment, Moho Film Distribuzione: Lucky Red Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: No other choice Una violenza costretta, quasi etica, agita per non essere subita è quella messa in scena in “No Other Choice”, nuovo film di Park Chan-wook, al cinema dal primo gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Sciatori sulla pista nera ancora chiusa provocano una valanga, task force di bonifica sulla Piavac Leggi anche: Vanno sulla pista nera (ancora chiusa) e si stacca una valanga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “No Other Choice” di Park Chan-wook è il film capolavoro sulla giungla del (non) lavoro contemporaneo; No Other Choice – Park Chan-wook e la danza spietata del capitalismo. “No Other Choice”, una tragicommedia nera e grottesca sulla violenza etica - su, specialista nella produzione di carta con venticinque anni di esperienza, conduce un’esistenza semplice e serena. bergamonews.it

No Other Choice, Recensione del film di Park Chan-wook - Ecco la nostra recensione di No Other Choice, nuovo film del fuoriclasse coreano Park Chan-wook ... lascimmiapensa.com

“No Other Choice” di Park Chan-wook è il film capolavoro sulla giungla del (non) lavoro contemporaneo - No Other Choice è la commedia nera, amara e divertente del grande autore sudcoreano Park Chan- msn.com

No other choice: il nostro strano e contraddittorio rapporto col lavoro (di R. Maggiolo) x.com

Buona domenica, volevo sapere se vi é piaciuto "No Other Choice - Non c'è altra scelta" grazie! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.