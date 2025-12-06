Sciatori sulla pista nera ancora chiusa provocano una valanga task force di bonifica sulla Piavac

Ilgazzettino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VAL DI FASSA - Due sciatori si sono avventurati sulla pista nera Piavac nonostante fosse ancora chiusa e hanno provocato una valanga. Questa, stando alle prime informazioni, la ricostruzione di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

sciatori sulla pista nera ancora chiusa provocano una valanga task force di bonifica sulla piavac

© Ilgazzettino.it - Sciatori sulla pista nera ancora chiusa provocano una valanga, task force di bonifica sulla Piavac

Approfondisci con queste news

sciatori pista nera chiusaSciatori sulla pista nera ancora chiusa provocano una valanga, task force di bonifica sulla Piavac - Due sciatori si sono avventurati sulla pista nera Piavac nonostante fosse ancora chiusa e hanno provocato una valanga. Secondo msn.com

sciatori pista nera chiusaLa pista è chiusa ma scendono comunque con gli sci e provocano una valanga: soccorso alpino in azione per la bonifica - Allarme valanga lungo la pista da sci sull'Alpe Lusia: soccorso alpino in azione per le operazioni di bonifica. Da ildolomiti.it

sciatori pista nera chiusaScendono lungo la pista chiusa e si stacca una valanga: “Interessato lo strato di neve artificiale”. Soccorritori sul posto per la bonifica - Si è concluso attorno alle 13 e 30 di oggi (6 dicembre) l'intervento di bonifica portato avanti dagli operatori del Soccorso alpino dopo la valanga che, attorno a mezzogiorno, si è staccata su ... Da ildolomiti.it

sciatori pista nera chiusaValanga sulle piste all’Alpe Lusia - Non potendo escludere la presenza di altre persone coinvolte, gli operatori permanenti del soccorso piste della Polizia di Stato, impiegati in Alpe Lusia, hanno allertato il Soccorso Alpino e ... Da unsertirol24.com

sciatori pista nera chiusaValanga su una pista in Trentino, nessuna sciatore travolto - E' rimasta fortunatamente senza conseguenze una valanga distaccatasi intorno a mezzogiorno lungo la pista nera Piavac, nel comprensorio Alpe Lusia Bellamonte, in Trentino. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciatori Pista Nera Chiusa