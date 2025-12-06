Vanno sulla pista nera ancora chiusa e si stacca una valanga

Trentotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primissimo pomeriggio di sabato 6 dicembre, sulla pista nera Piavac, nel comprensorio Alpe Lusia Bellamonte, si è staccata una valanga. Secondo quanto riferisce il soccorso alpino, a causarla sono stati due sciatori che percorrevano la pista nonostante fosse ancora chiusa e il distacco ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

