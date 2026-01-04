Niente primarie di centrodestra E Bertozzi si chiama fuori dai giochi
Attualmente, le forze del centrodestra stanno negoziando per individuare il candidato sindaco da sostenere alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia, Bertozzi ha deciso di non partecipare alla competizione, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nel processo di scelta. La situazione rimane in evoluzione, mentre le varie componenti politiche continuano a confrontarsi per definire la propria candidatura.
È ancora in corso il dialogo tra le forze politiche di centrodestra per individuare il candidato sindaco da sostenere nella prossima tornata amministrativa. A Faenza si andrà alle urne in primavera e a oggi chi sicuramente sarà della partita è il sindaco uscente Massimo Isola, sostenuto da quella che si preannuncia ’una coalizione ampia’ di centro sinistra a trazione Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Anche Potere al Popolo esprimerà un proprio candidato: Giuseppe Apicella Bini. In area centrodestra, invece, ha manifestato la candidatura già alla fine dell’estate l’ex consigliere leghista e fondatore di Area Liberale Gabriele Padovani, che sarà sostenuto, come annunciato da tempo, anche da Popolari del Nord e altre due liste civiche pro candidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
