Azzurri Kean fuori dai giochi fino ai play-off
Un brutto infortunio ha colpito Kean, quindi non potrà giocare con gli Azzurri la partita con la Norvegia il prossimo 16 novembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Blocca il video e scegli il look perfetto per Kean! #goldisegnati #kean #NazionaleItaliana #CalcioItaliano #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook
Moise #Kean lascia il raduno #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - X Vai su X
Italia-Israele 3-0, risultato e highlights della partita di qualificazione ai Mondiali 2026: Azzurri matematicamente ai playoff - 0: doppietta di Retegui e gol di Mancini, Azzurri ai playoff di marzo per qualificarsi ai Mondiali 2026 ... Secondo fanpage.it
Calcio: azzurri; terapie per Kean, domani controllo - Allenamento a Udine per gli azzurri, rientrati nella notte da Tallinn in vista della partita di qualificazione ai Mondiali, martedi' contro Israele. Si legge su ansa.it