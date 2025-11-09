Azzurri Kean fuori dai giochi fino ai play-off

Ildifforme.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un brutto infortunio ha colpito Kean, quindi non potrà giocare con gli Azzurri la partita con la Norvegia il prossimo 16 novembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Azzurri, Kean fuori dai giochi fino ai play-off

