È stato emesso un codice giallo per neve su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina, zone interessate dall’evento meteorologico previsto tra le 20 di oggi e le 20 di domani, 5 gennaio. La protezione civile regionale raccomanda attenzione e precauzioni nelle aree interessate, in particolare nelle zone appenniniche settentrionali e orientali, per garantire la sicurezza durante il periodo di criticità.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – . Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio. Da stasera possibili deboli nevicate sull' Appennino orientale e settentrionale e sul Pratomagno. La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino e fino a 5 cm a quote di montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori appenninici e sul Pratomagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina

Leggi anche: Maltempo in Toscana: neve in Casentino, Alto Mugello, Pratomagno. E anche a quote basse

Leggi anche: Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo, scatta l'allerta neve nel fiorentino; Giovedì 1 gennaio codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve; Meteo di Capodanno, codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve; Giovedì 1 gennaio codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve.

Neve, codice giallo per Alto Mugello, Casentino e Valtiberina - Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido ... controradio.it