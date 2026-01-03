Terremoti | sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino nuova scossa avvertita ad Anghiari

Nelle aree della Valtiberina e dell’alto Casentino si è verificato uno sciame sismico che ha interessato la regione. Una nuova scossa è stata avvertita anche ad Anghiari. La sequenza si è intensificata a partire dalla sera di venerdì 2 gennaio, con una scossa più forte alle 20, causando preoccupazione tra la popolazione e l’interesse delle autorità locali.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – La sequenza di scosse era stata preceduta, nella serata di venerdì 2 gennaio, da un terremoto più intenso: alle 20.53 una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata con epicentro a otto chilometri da Verghereto. Il sisma è stato avvertito distintamente in un'ampia area, coinvolgendo le province di Forlì-Cesena, Arezzo e arrivando fino a Firenze. L'evento principale è stato preceduto da una scossa di magnitudo 2.4 alle 20.25 e seguito da un'altra di magnitudo 2.0 alle 21.11, confermando l'andamento tipico di uno sciame sismico. Dai primi controlli effettuati dai Comuni interessati non risultano danni a persone o cose.

