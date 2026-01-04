Il maltempo in Toscana porta neve in diverse aree, tra cui Casentino, Alto Mugello e Pratomagno. La quota neve, inizialmente sopra gli 800 metri, si abbasserà durante le prime ore di domani, raggiungendo i 500 metri e interessando anche i fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle eventuali variazioni.

La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino, e fino a 5 cm a quote di montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori appenninici e sul Pratomagno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: neve in Casentino, Alto Mugello, Pratomagno. E anche a quote basse

Leggi anche: Meteo: neve in Toscana, anche sulle colline. Mugello Pratomagno e Casentino sono bianchi. Giani: “Attenzione sulle strade”

Leggi anche: Maltempo, neve in arrivo anche a quote basse

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno; Freddo e neve in Toscana, l’ultima analisi: «Dove e quando nevicherà». E spunta un nuovo scenario; Allerta Meteo Toscana: Primo dell’Anno con ghiaccio e neve; ALLERTA METEO TOSCANA: 1 gennaio 2026 con NEVE E GHIACCIO IN VIGILANZA.

Maltempo in Toscana: neve in Casentino, Alto Mugello, Pratomagno. E anche a quote basse - La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. msn.com