Maltempo in Toscana | neve in Casentino Alto Mugello Pratomagno E anche a quote basse
Il maltempo in Toscana porta neve in diverse aree, tra cui Casentino, Alto Mugello e Pratomagno. La quota neve, inizialmente sopra gli 800 metri, si abbasserà durante le prime ore di domani, raggiungendo i 500 metri e interessando anche i fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle eventuali variazioni.
La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell'alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino, e fino a 5 cm a quote di montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori appenninici e sul Pratomagno
