Neres si fa male da solo e viene sostituito per un problema alla caviglia

Durante il match tra Lazio e Napoli, Neres, che stava partecipando attivamente alla partita, si è infortunato da solo alla caviglia sinistra. Dopo aver accusato dolore, il giocatore si è accasciato a terra e ha richiesto il cambio. L’incidente si è verificato a metà secondo tempo, interrompendo momentaneamente il ritmo della partita. La sua uscita ha richiesto una sostituzione, lasciando incertezza sulle sue condizioni di salute.

A metà secondo tempo di un Lazio-Napoli praticamente dominato, David Neres puntando la linea avversaria (in realtà quasi passeggiando) accusa un risentimento alla caviglia sinistra e si accascia. Inutili i tentativi dello staff medico di riabilitarlo: l'esterno non riesce a camminare in modo fluido e quindi lo staff tecnico decide per un cambio. Conte mette al suo posto Mazzocchi. È l'ennesimo infortunio per il Napoli, tra le altre cose ora occorso a uno degli uomini più decisivi del momento insieme a Hojlund. Si attenderanno aggiornamenti dagli esami strumentali che dovranno escludere distorsioni o problemi più seri alla caviglia (ricordiamo gli assenti di oggi: Meret, Lukaku, Beukema, Lucca, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Vergara).

