Questa sera nel match contro il Qarabag di Champions, Miguel Gutierrez non giocherà e lascerà il suo posto a Mathias Olivera. Il terzino spagnolo del Napoli ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia e dovrebbe saltare anche la gara di campionato contro la Roma. Gutierrez salta Napoli-Qarabag, al suo posto Olivera. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise su X: Distorsione alla caviglia destra per Gutierrez che dovrebbe saltare anche la trasferta di Roma oltre la gara di stasera, pronto Mathias Olivera per la fascia sinistra. All’Olimpico potrebbe rientrare tra i convocati Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, la maledizione infortuni continua: si fa male anche Gutierrez, distorsione alla caviglia