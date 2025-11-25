Napoli la maledizione infortuni continua | si fa male anche Gutierrez distorsione alla caviglia
Questa sera nel match contro il Qarabag di Champions, Miguel Gutierrez non giocherà e lascerà il suo posto a Mathias Olivera. Il terzino spagnolo del Napoli ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia e dovrebbe saltare anche la gara di campionato contro la Roma. Gutierrez salta Napoli-Qarabag, al suo posto Olivera. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise su X: Distorsione alla caviglia destra per Gutierrez che dovrebbe saltare anche la trasferta di Roma oltre la gara di stasera, pronto Mathias Olivera per la fascia sinistra. All’Olimpico potrebbe rientrare tra i convocati Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Conte vuole ritrovare il suo Napoli contro l'Atalanta in arrivo sabato al Maradona, in un match in cui deve come al solito trovare una nuova soluzione alla maledizione degli infortuni di questa stagione. Il nodo è infatti a centrocampo dove Anguissa ha salutato t - facebook.com Vai su Facebook
Tuttosport – Napoli, c’è diversità di vedute tra Conte e lo staff medico: ecco la situazione infortuni - Tuttosport scrive dell'attuale situazione in casa Napoli e di un possibile intervento del presidente Aurelio De Laurentiis per risolvere "i problemi" tra ... Secondo iamnaples.it
Napoli, mai così tanti infortuni in così poco tempo: ben 17 calciatori colpiti in 15 partite - Il Napoli continua a fare i conti con un’emergenza infortuni che sembra non conoscere tregua. Segnala tuttomercatoweb.com
Napoli falcidiato dagli infortuni: l’allarme di Febbrari e il nodo preparazione - ] ... Lo riporta pianetazzurro.it