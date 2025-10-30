Il papà di Gimenez | Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene
Intervistato negli studi di FOX Sports Mexico dopo Atalanta-Milan, Christian Gimenez, padre di Santiago, ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
A Santiago Gimenez restano due mesi per tenersi il Milan - X Vai su X
Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un’altra chance con l’Atalanta. E voi chi schierereste titolare? ? Santiago Gimenez è favorito per giocare dall’inizio anche a Bergamo contro l’Atalanta. Il Milan per domani sera è praticame - facebook.com Vai su Facebook
Santiago Gimenez, l’attaccante messicano resta un caso tra le fila rossonere: Allegri lo continua a difendere ma il mercato incombe - Santiago Gimenez, l’attaccante messicano resta un caso tra le fila rossonere: Allegri lo continua a difendere ma il mercato incombe La crisi realizzativa di Santiago Gimenez è al centro dell’attenzion ... Da milannews24.com
Santiago Gimenez non segna in Serie A da 510 minuti - Nelle ultime uscite stagionali il messicano è sembrato essere in netta crescita, di fiducia e condizione. Segnala milannews.it