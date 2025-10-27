Ncc abusivi a Fiumicino | in due mesi violazioni per 70mila euro

Un irregolare ogni tre autisti controllati. Prosegue la stretta dei carabinieri contro conducenti Ncc abusivi e autisti privi di licenza nell'area di arrivo dei terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Come nella Capitale, dove da gennaio a ottobre la polizia locale di Roma Capitale ha eseguito 7500. 🔗 Leggi su Romatoday.it

