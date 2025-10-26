Taxi ed Ncc giro di vite contro gli abusivi | sanzioni per 20mila euro
BRINDISI – Sedici verbali redatti, per un importo totale di oltre 20mila euro. Questo il bilancio del giro di vite contro i furbetti che si annidano fra taxi ed Ncc, sia presso l'aeroporto del Salento che davanti alla stazione ferroviaria. La lotta al fenomeno dell'abusivismo è stata condotta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
