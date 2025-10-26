Akragas prosegue la marcia a punteggio pieno | 3-1 in casa al Vigor Gela
L’Akragas prosegue la sua marcia in campionato con una vittoria netta sul Vigor Gela, battuto 3-1 allo stadio Esseneto nella quinta giornata di Promozione. Il quinto successo in altrettante gare permette ai biancazzurri di condividere la vetta della classifica con il Priolo, con un vantaggio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
