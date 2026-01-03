La notte scorsa, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli a Napoli, il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono stati vittime di un’aggressione. Durante l’evento, il fratello è stato ferito con colpi di pistola, mentre anche il padre ha riportato lesioni. L’incidente si è verificato in vico Tre Re a Toledo, nelle vicinanze dello stadio, mentre si svolgeva la partita tra Cagliari e Milan.

Il fratello e il padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, son stati feriti la scorsa notte in vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli, mentre i rossoblu giocavano la partita in casa contro il Milan. I due sono stati avvicinati e aggrediti da tre soggetti a volto scoperto. Il fratello di Pisacane è stato ferito con due colpi di arma da fuoco a una gamba, ed è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. Il padre è stato picchiato, ma non ha avuto bisogno di essere ricoverato. La Polizia è intervenuta questa mattina intorno alle 4 all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte del commissariato Montecalvario per chiarire il contesto e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari: aggredito anche il padre

Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre

Leggi anche: Pisacane, ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari Pisacane - Ieri notte il padre e il fratello del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sono stati affrontati da tre persone a volto scoperto che l ... corrieredellosport.it