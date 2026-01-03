Fabio Pisacane a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari
Nella notte, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli a Napoli, Fabio Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari, è stato colpito da colpi di pistola insieme al padre. L’incidente si è verificato in vico Tre Re a Toledo, mentre la squadra disputava la partita contro il Milan. Le circostanze e le conseguenze di questo episodio sono attualmente oggetto di indagine.
Il fratello e il padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, son stati feriti la scorsa notte in vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli, mentre i rossoblu giocavano la partita in casa contro il Milan. I due sono stati avvicinati e aggrediti da tre soggetti a volto scoperto. Il fratello di Pisacane è stato ferito con due colpi di arma da fuoco a una gamba, ed è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. La Polizia è intervenuta questa mattina intorno alle 4 all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte del commissariato Montecalvario per chiarire il contesto e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
