Napoli i numeri danno ancora ragione a Conte | il dato è incredibile!

Napoli conferma la propria solidità attraverso i numeri, rafforzando la posizione di Antonio Conte. Dopo il successo contro la Lazio, la squadra ha risposto prontamente alla vittoria del Milan sul Cagliari. Questi dati evidenziano la costanza e l’efficacia del nostro cammino, sottolineando l’importanza di ogni risultato nel contesto della stagione. Una prova di determinazione e continuità che caratterizza il percorso del Napoli.

Contro la Lazio bisognava rispondere immediatamente al successo del Milan contro il Cagliari e così è stato. Un 2-0 firmato da Spinazzola e Rrahmani, che riporta il Napoli a -1 dai rossoneri, in attesa della sfida Inter-Bologna di questa sera. Un successo importante, sottolineato dai numeri incredibile di questa squadra: praticamente un copia e incolla di quanto fatto l’anno scorso, concluso poi come tutti ben sanno. Napoli a confronto: gli azzurri viaggiano con gli stessi punti. La passata stagione ricordiamo tutti come è terminato l’anno calcistico di Serie A, con il quarto scudetto conquistato dagli uomini di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, i numeri danno ancora ragione a Conte: il dato è incredibile! Leggi anche: Hojlund rinato a Napoli, c’è un dato incredibile che lo testimonia: numeri impressionanti Leggi anche: Biasin risponde: «Perché difendo sempre Lautaro Martinez? I numeri mi danno ragione» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ?? FOCUS. I numeri danno ragione a Conte, il Napoli si sta confermando ad alti livelli; Napoli, i numeri danno ragione a Conte: “Più forti dell’emergenza”; Fiorentina, Ferrari: I numeri danno ragione a Vanoli. Il piano per la salvezza e il mercato di gennaio. Poi l'indizio su Paratici; Napoli show, numeri da bis scudetto:Conte viaggia coi ritmi di un anno fa. Napoli show, numeri da bis scudetto:Conte viaggia coi ritmi di un anno fa - Soltanto un punto in meno nella classifica comparata dopo le prime 16 giornate, nonostante la Champions. napoli.repubblica.it

Numeri Napoli:| Meglio che con Maradona... - In riva al Golfo c'è un'aria frizzantina chericorda i tempi 'maradoniani'. calciomercato.com

Lazio-Napoli, il 2026 inizia con una sfida ad alta tensione: i numeri del match Continua qui https://ift.tt/mKjS6kd #lazio #laziopress - facebook.com facebook

I numeri di #Spalletti sono da 'scudetto': #Juventus meglio di Napoli e Roma da quando c'è lui in panchina x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.