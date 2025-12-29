Biasin risponde | Perché difendo sempre Lautaro Martinez? I numeri mi danno ragione

In questa intervista, Biasin chiarisce le ragioni della sua costante difesa di Lautaro Martinez, analizzando i dati e le statistiche che supportano la sua posizione. Un approfondimento che offre una prospettiva obiettiva e basata sui numeri, contribuendo a comprendere meglio il ruolo e le performance del giocatore.

Inter News 24 Biasin risponde alla fatidica domanda: «Perché difendi sempre Lautaro Martinez?», il giornalista spiega la sua posizione. Il dibattito attorno a Lautaro Martinez non si spegne mai, soprattutto quando si parla di rendimento, leadership e peso specifico all’interno della squadra. Nelle ultime ore, a una domanda diretta ricevuta sui social — «Perché difendi sempre Lautaro Martinez?» — ha risposto Fabrizio Biasin, da anni attento osservatore del mondo nerazzurro. Il giornalista ha scelto di replicare affidandosi ai fatti, elencando una per una le stagioni dell’attaccante argentino, sottolineandone la continuità realizzativa e, soprattutto, la capacità di non avere mai vissuto un’annata realmente negativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin risponde: «Perché difendo sempre Lautaro Martinez? I numeri mi danno ragione» Leggi anche: Biasin su Lautaro Martinez: «Non si discute. Ecco cosa dovrebbe fare durante le partite» Leggi anche: Sabatini e Biasin: il botta e risposta su Lautaro Martinez dopo la doppietta contro il Pisa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le parole rilasciate da Antonio Conte continuano a far discutere, anche Fabrizio Biasin risponde al tecnico Il giornalista, noto tifoso interista, tira in ballo il costo delle rose delle top squadre del nostro campionato Stando ai dati raccolti da Calcio e Finanza, - facebook.com facebook “Perché difendi sempre Lautaro”. Ecco la risposta di Biasin sul capitano dell’Inter x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.