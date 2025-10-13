Hojlund rinato a Napoli c’è un dato incredibile che lo testimonia | numeri impressionanti

Rasmus Hojlund ha vissuto un impatto incredibile nel Napoli. Dopo dieci presenze stagionali è già a quota otto reti. I numeri del suo inizio di stagione fotografano l’incredibile stato di forma dell’attaccante danese. È il dato che orienta le scelte di Antonio Conte e definisce il peso del centravanti nel cammino in Serie A e in Europa. Il confronto che impressiona. Il salto è evidente. Hojlund sta convertendo più occasioni, attacca meglio l’area e incide nei minuti caldi. La sua crescita riguarda letture, tempi d’attacco e lavoro spalle alla porta. Il Napoli si ritrova un riferimento costante dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

A Manchester lo rimpiangono: “Hojlund, a Napoli è rinato”

