Napoli dominante all' Olimpico | poca storia nel match con la Lazio di Sarri
Il Napoli si impone con autorità all'Olimpico, portando a casa una vittoria importante contro la Lazio di Sarri. La partita, caratterizzata da un ritmo controllato e poche occasioni, si conclude con il risultato di 0-2. Una prestazione solida da parte degli azzurri, che conferma la loro crescita e stabilità in campionato.
Un dominio assoluto. Una partita con poca storia. Il Napoli espugna l'Olimpico battendo la Lazio di Maurizio Sarri con un secco 0-2 nel ‘lunch match’ domenicale. Gli azzurri chiudono di fatto l'incontro nel primo tempo con un micidiale uno-due firmato Spinazzola-Rrahmani nell'arco di 20 minuti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
